Toshiba покинет российский рынок телевизоров и кухонной техники

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Японская корпорация Toshiba закрывает свое подразделение по продаже телевизоров и кухонной техники в РФ из-за конкуренции и колебаний валютного курса, сообщает ТАСС.

Компания оставит в России только b2b-подразделение "Тошиба Рус", которое сотрудничает с "Почтой России", Сбербанком и "Силовыми машинами".

"Мы полностью покинули потребительский рынок РФ. Мы продали все товары еще в минувшем декабре, когда был большой пик продаж", – сказал гендиректор "Тошиба Рус" Хироаки Тезука.

По его словам, в 2012-2013 годах Toshiba занимала около 10 процентов российского рынка телевизоров. Основными конкурентами компании в этой отрасли были Samsung и LG, доля которых в этом сегменте достигает 70 процентов.

В то же время главе представительства Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) Кунихиро Номуре об уходе Toshiba с потребительского рынка России не известно.

"Пока нам не поступила эта информация. Это решение каждой компании, ведь российская экономика в кризисе. Естественно, компании сокращают что-то", – отметил он.

Toshiba Corporation — крупная международная компания, работающая в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, медицинского оборудования. Она была создана в 1939 году.

В России представительство концерна открылось в апреле 2001 года. Toshiba стабильно занимает третье место по объемам продаж на российском рынке ноутбуков.

Весной 2015 года из-за публикации недостоверных финансовых данных Toshiba оказалась в центре скандала. В период с 2009 по 2014 года руководство компании проводило бухгалтерские махинации и намеренно завышало операционную прибыль. В результате президента компании Хисао Танака и нескольких топ-менеджеров уволили.