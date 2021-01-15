Эксперты рассказали, почему пользователи Facebook и WhatsApp покидают платформы

Люди стали массово покидать Facebook, Twitter и WhatsApp. После участившихся случаев нарушения политики конфиденциальности и политической предвзятости в социальных сетях многие пользователи перешли в Telegram. На это решение также повлияла новая политика конфиденциальности WhatsApp. Рассказываем, чем именно недовольны пользователи и может ли текущая ситуация стать крупнейшей цифровой миграцией в истории.

Приток пользователей в Telegram

Только с 9 по 12 января число пользователей Telegram увеличилось на 25 миллионов. Теперь в мессенджере 500 миллионов активных пользователей. Об этом в своем аккаунте сообщил Павел Дуров. Всплеск интереса появился после введения новых пользовательских правил другого мессенджера WhatsApp.



Компания Facebook (которой принадлежит WhatsApp) теперь сможет получать сведения об учетной записи пользователей, номера телефонов, данные о транзакциях, IP-адрес и другие сведения.



Пользователям необходимо согласиться с условиями до 8 февраля либо искать альтернативные мессенджеры. Без подписанного в электронном виде согласия невозможно будет звонить и обмениваться сообщениями в WhatsApp. При этом в компании заверили, что новая политика конфиденциальности не позволяет Facebook получить доступ к переписке и спискам контактов пользователей.

Новость всколыхнула мировое сообщество. Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении Facebook и приложения WhatsApp в связи с новой политикой их владельцев. Глава страны Реджеп Эрдоган запустил официальный канал в Telegram. То же самое сделал президент Бразилии Жаир Болсонару. Кроме того, в Telegram уже есть официальные каналы лидеров Франции, Мексики, Израиля, Сингапура, Украины и других стран.





Павел Дуров основатель Telegram Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества.

Кроме того, пользователей настораживают несанкционированные блокировки аккаунтов в Twitter. 9 января был заблокирован личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. 14 января Twitter временно заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее причиной была названа попытка несанкционированного доступа.

Людям нужна конфиденциальность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Некоторые специалисты связывают противостояние с тем, что цифровые гиганты создают собственные "экосистемы" и используют их в своих целях. Именно поэтому Facebook хочет контролировать WhatsApp. "У пользователей возникают весьма серьезные сомнения относительно политики обработки предоставляемых ими данных, их конфиденциальности, противодействия доступности этой информации для третьих лиц", – сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в диалоге с Москвой 24.

Парфентьев подчеркнул, что к Facebook у специалистов и законодателей стран давно возникали вопросы. При этом Telegram не принадлежит ни к одной из цифровых экосистем. По мнению специалиста, этот мессенджер привлекает пользователей тем, что стремится обеспечить максимальную независимость от субъектов влияния. Успешными и значимыми примерами стали громкое противостояние с Роскомнадзором и отказ Дурова от предложенных инвестиций.





Урван Парфентьев координатор Центра безопасного интернета Из всех публичных материалов у пользователей создается подкрепленное фактами впечатление, что Telegram – это мессенджер, действительно озабоченный поддержанием реальной конфиденциальности пользователей.

По данным СМИ, Telegram на днях стал вторым по скачиваемости приложением в США. Урван Парфентьев отметил, что в США под предлогом борьбы с фальшивыми новостями происходит произвольное ограничение различных аккаунтов не только должностных лиц и публичных политиков, но и других аккаунтов в зависимости от публикуемой тематики. Поэтому население переходит в новый мессенджер.

"Пользователей это не устраивает, они очень серьезно опасаются ограничения распространения информации, обеспокоены своей конфиденциальностью, ищут безопасные пути. С учетом ранее наработанной репутации Telegram, они, видимо, рассматривают этот мессенджер как подходящее решение. Видимо, этим обусловлен массовый интерес к использованию телеграмма у США", – подчеркнул Парфентьев.

Так ли все плохо с WhatsApp?

Однако не все верят в то, что в ближайшее время Telegram сможет заменить WhatsApp. Исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев считает, что новая политика конфиденциальности WhatsApp мало что поменяет.





Виктор Чебышев исследователь мобильных угроз, "Лаборатория Касперского" Не совсем понятно, почему происходит паника, почему пользователи так активно начали уходить с WhatsApp. Фактически никаких дополнительных данных, важных для пользователя, WhatsApp в Facebook передавать не будет. По сути говоря, для рядового пользователя ничего не изменится.

Чебышев подчеркнул, что, согласно пользовательскому соглашению, передаются лишь служебные данные, помогающие приложению улучшаться, и те данные, без которых работа приложения невозможна. Кроме того, специалист отметил, что у компании Facebook есть проект Facebook messenger, который существует довольно давно. Там применяются подобные технологии, никаких рисков не возникает. "Например, чаты никуда не передаются, они уникальны, остаются на устройстве, никому не видны, кроме пользователей (участников дискуссии. – Прим. Москвы 24)", – сообщил Чебышев.

Специалист также уточнил, что переписка, если она происходит один на один, не может быть расшифрована, а значит, и проанализирована. Поэтому информацию из личных чатов невозможно будет использовать для таргетированной рекламы.





Виктор Чебышев исследователь мобильных угроз, "Лаборатория Касперского" Это невозможно. Канал между вами и собеседником зашифрован доступным только на вашем устройстве ключом (используется сквозное шифрование).

При этом Чебышев напомнил о том, что каждый пользователь оставляет свой след в интернете (комментарии, открытая переписка в сообществах). На основе этих данных, которые человек сам добровольно передает в Facebook, сеть может построить пользовательский профиль и на его основе создавать для вас таргетированную рекламу. Этот алгоритм используется уже много лет.

По мнению эксперта, текущие события (новая политика WhatsApp, блокировка аккаунтов в Twitter и Facebook) вряд ли существенно повлияют на ситуацию. На сегодняшний день WhatsApp является самым популярным мессенджером. И чтобы отказаться от него, необходимо весь свой круг общения заставить перейти на другой мессенджер, а это дело добровольное.

Специалист подчеркнул, что отток, скорее всего, носит спонтанный характер и популярность мессенджеров в разные годы может меняться. "Сегодня один лидирует, завтра – другой. Это совершенно нормально. У всех разный функционал, все по-разному наполнены, разными удобствами. Тут скорее зависит от функций. Чтобы быть первым на рынке, нужно иметь обширный арсенал", – подытожил Чебышев.