Цены на такси в столице могут зафиксировать

Для столичных служб такси могут установить фиксированный тариф

Для столичных такси могут установить фиксированный тариф, сообщил департамент транспорта. Речи о конкретных суммах пока не идет, отметили транспортники. Проект находится на стадии разработки.

Максимальную плату департамент транспорта предлагает ввести от вокзалов и аэропортов. За эту идею москвичам предложат проголосовать на портале электронных референдумов "Активный гражданин". Бывают случаи, когда водитель, даже если он работает в официальной таксомоторной компании, стремится повысить цену и может завышать тариф в два-три раза. С такой практикой теперь хотят покончить.

Главное, чтобы пассажир изначально понимал, во сколько ему обойдется маршрут из точки А в точку Б. Для этого предлагают создать единую тарифную сетку для всех таксомоторов. По ней поездка, например, от Шереметьева до Белорусского вокзала всегда будет стоить одинаково. То же самое касается рейсов от одного вокзала к другому.

Идею поддержали сами таксисты. По их словам, зная стоимость поездки, человек будет чаще пользоваться такси. А значит, у водителей будет больше работы.

"Стабильность - в любом случае хорошо. То есть это хорошо как для пассажиров, они будут заранее знать, какая стоимость, и они к этому будут готовы. Но и мы будем уверены, что люди готовы к этой сумме. И они готовы поехать. То есть не будет неприятных инцидентов как то - я не рассчитывал, я не знал, вот этого не будет", - рассказал каналу "Москва24" таксист Андрей.

Как получить разрешение на такси через pgu.mos.ru

Напомним, столичные власти в этом году направят 100 миллионов рублей на субсидии городскому такси. Планируется выдать около 7 тысяч дополнительных лицензий на работу такси. На конец 2014 года было выдано примерно 48 тысяч разрешений.

В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, однако те, кто уже получил лицензию, могут работать до конца срока и только потом перекрасить автомобиль. А с апреля 2014 года лицензию для работы в такси можно оформить только на портале госуслуг. Обычно срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.

Кроме того, москвичей будут учить вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой организует курсы для начинающих предпринимателей.