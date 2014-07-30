Езда в копейку: 13 приложений для проверки штрафов ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

В век информационных технологий водители уже не ждут "писем счастья" от ГИБДД за свои "грехи" на дорогах, а сами проверяют начисления при помощи различных мобильных приложений. Сетевое издание M24.ru изучило популярные сервисы для проверки и оплаты штрафов, наложенных ГИБДД.

Официальные приложения от столичного правительства

1. Транспорт Москвы

Приложение бесплатное. Оно дает возможность проверить и оплатить штрафы ГИБДД со счета мобильного телефона. В нем также содержится информация об эвакуации автомобиля, есть интерактивная карта с информацией по парковкам, остановкам и маршрутам городского транспорта, а также карта метро.

Кроме того, оно содержит справочную информацию для автолюбителей и пешеходов: правила дорожного движения, база нарушений и штрафов, контакты экстренных служб, а также номера "горячих линий" ГИБДД.

Приложение доступно для смартфонов, работающих на платформах Android, Windows Phone, а также для iPhone и iPad.

Мобильное приложение "Транспорт Москвы" для Android, Windows Phone, iPhone и iPad

Мнение пользователей: Александр Фрей: "Хорошее приложение, но отсутствует информация по адресам и телефонам отделения УВД, которое эвакуировало авто, и не полная информация по штрафстоянкам, например отсутствует стоянка по адресу Дубовая роща, 7а. Да и по указанным адресам находятся автосервисы, а не стоянки! Надеюсь, что в скором времени появятся уточнения! Исправите - будет 5!". Vladimir Vishegorodcev: "Это приложение должно помогать, в первую очередь, пешеходам, передвигающимся на общественном транспорте,. Маршруты строит только для а/м. Показывает только остановки транспорта, но нет возможности проследить его маршрут. Добавьте, и, я думаю, благодарных пользователей станет намного больше". Илья: "Очень полезное приложение! Бывают случаи, когда машины мешают проезду, и ищи хозяина, где хочешь. Теперь проблема решена. Просто класс. Плюс можно посмотреть наличие штрафов на своем номере".





2. Парковки Москвы

Это приложение позволяет оплачивать штрафы за нарушение правил платной парковки, получать информацию о парковках (название, адрес, стоимость, вместимость), оплачивать парковку, просматривать маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений.

Приложение доступно для смартфонов, работающих на платформах Android, Windows Phone, а также для iPhone и iPad.

Мобильное приложение "Парковки Москвы" для Android, Windows Phone, iPhone и iPad

Мнение пользователей: Gtrader999: "Приложение предлагает скачать программу "Активный Гражданин", и нет возможности выключить это окно, либо нажать "напомнить мне позже". Не могу оплатить парковку. Почините, пожалуйста. В остальном - отличное приложение, все время пользуюсь". Roman Farber: "Оплатил парковку через приложение. Через неделю получил штраф. Пришлось отстоять очередь на почте, повозиться с составлением жалобы. Прошло 10 дней - ответа нет, он тоже должен прийти по почте. Короче, оплатив через приложение, получил кучу проблем. Сведения об оплате часто теряются и не доходят до тех, кто выписывает штраф. Почему бы не присылать запрос об оплате на номер владельца машины перед выпиской штрафа? Ведь все доказательства находятся в вашем же приложении. Сэкономите кучу бумаги и нервов". Дмитрий: "Удобно, даже если раньше не пользовался, данные берет с телефона. Но хотелось бы более удобного поиска. По карте Москвы, например".





Приложения от сторонних разработчиков

Для Android

1. Штрафы ГИБДД. Бесплатное

Это приложение позволяет проверить штрафы ГИБДД, а также оплатить их онлайн при помощи банковской карты. Кроме того, в нем предусмотрена функция бесплатных уведомлений при появлении новых штрафов.

По словам разработчиков, приложение работает во всех регионах России. Однако в некоторых регионах информация о штрафах может оказаться неактуальной из-за задержек в обновлении базы штрафов.

Поверить штрафы в этом мобильном приложении можно по номеру водительского удостоверения и номеру свидетельства о регистрации автомобиля.

Разработчики приложения отмечают, что данные в базе ГИБДД иногда обновляются с задержкой от 2 до 3 недель. В случае ошибки при оплате штрафа, через это мобильное приложение гарантируется полный возврат денег.

"Если штраф оплачен повторно или по каким-то причинам оплата не учитывается в базе ГИБДД - вы получите полную сумму штрафа и уплаченную комиссию обратно", - отмечают специалисты.

Мобильное приложение "Штрафы ГИБДД" для Android

Мнение пользователей: Vitaliy Nazarenko: "Приложение для незнающих. Комиссия от штрафа в 500 р. составляет 80 р. Никуда не годится! Через мобильный банк-клиент или с сайта банк комиссия = 0 р. И мало того, они чек подтвержденного платежа оставляют, здесь же иначе. Удалил". Alexander A. Grigoryev: "Не работает. Установил год назад. Решил проверить. Итог: штраф, уплаченный 1,5 года назад, висит до сих пор, а штраф, выписанный 2 недели назад, так и не появился". Олеся Вечканова: "Оплатила штрафы через ваше приложение. Один на 1000 и второй на 1000. Мало того, что комиссия по 150р за каждый штраф, так после оплаты на сайте ГАИ проверила - там только один был. Где теперь мои деньги?". Тимур Большаков: "Хорошее приложение, приятный интерфейс. Просьба к разработчикам: добавьте к информации о штрафах не только номер постановления, но и что за нарушение было".





2. Просмотр штрафов ГИБДД. Платное

Приложение позволяет проверить наличие штрафов ГИБДД в режиме онлайн (дата, статья КоАП (с описанием нарушения), подразделение, сумма штрафа). Оно также дает возможность сохранения данных о транспортных средствах для облегчения повторного обращения.

Разработчики уверяют, что информация в приложении всегда актуальна, так как берется с сервиса на сайте gibdd.ru. Однако в настоящее время это приложение не позволяет оплатить штрафы.

Мобильное приложение "Просмотр штрафов ГИБДД" для Android

Мнение пользователей: Евгений Яковлев: "Не работает! Собственно разработчик ответил на мой комментарий! Типа поправили, должно работать! Обновился! Но увы и ах... Все осталось на своих местах! Поэтому снова минус!!!". Никита Слепов: "Показывал все правильно сначала, что на мне висят штрафы! Я их уплатил и через некоторое время они исчезли. И что я вижу: снова эти же штрафы за те же дни и неуплаченные". gsb gsb: "Нормальная прога. Полезная. Лучше бы подобные в телефонах продвигали, а не всякое фуфло, которым мозги пудрят пользователям". Ara Kru: "Работает на мое удивление! Пришло письмо счастья. Проверил в проге, тоже есть. Пашет 100%".





3. Штрафы ПДД 2014 - штрафы ГИБДД. Бесплатное

Данное приложение является справочником штрафов за нарушения ПДД с подробной информацией о каждом штрафе: номер статьи КоАП, описание сути нарушения, возможное наказание и размер штрафа.

Оно предоставляет возможность быстрого текстового и голосового поиска по тематике нарушения и по статье КоАП, проверку неоплаченных штрафов ГИБДД. В нем также содержится список автомобильных кодов регионов России, номера телефонов дежурных частей ГИБДД, а также список с телефонами доверия.

Как уверяют разработчики, приложение "поможет в споре с инспектором и позволит сохранить нервы и деньги". Так, в нем можно узнать, какой штраф возможен за: тонировку автомобиля, управление в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулей и стоянку в неположенном месте.

Мобильное приложение "Штрафы ПДД 2014 - штрафы ГИБДД" для Android

Мнение пользователей: Пользователь Google: "Отлично! Уважаемые разработчики, программой полностью доволен, но есть предложение: Не могли бы Вы добавить, по мимо проверки штрафов, функцию проверки автомобиля и водителя? На ОФ сайте ГИБДД есть такие услуги". ВОВАН Орехов: "КУДА ПИСАТЬ В/У? НЕ У ВСЕХ КТО ЗА РУЛЕМ ЕСТЬ АВТО, НО У БОЛЬШИНСТВА ЕСТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ! НАМЕК ЯСЕН? СПАСИБО". Andrey Bekhterev: "Бесполезно! Приложение перестало обнаруживать реально имеющиеся неоплаченные штрафы. Хотя сначала справлялось с этой задачей". Игорь Лимонов: Все отлично! Хорошее приложение, актуальные данные, регулярно обновляется. Просьба к разработчику: добавьте регионы на так называемые "военные номера", многие не знают что они отличаются от основных".





Для iPhone и iPad

1. Штрафы ГИБДД. Бесплатное

Приложение позволяет проверить штрафы ГИБДД и оплатить их банковской картой. В нем также присутствует функция бесплатных уведомлений при появлении новых штрафов, оно работает во всех регионах России. Однако в некоторых регионах информация о штрафах может оказаться неактуальной из-за задержек в обновлении базы ГИБДД.

Мобильное приложение "Штрафы ГИБДД" для iPhone и iPad

Мнение пользователей: maxDenn: "Качаем!! Прилага крутая, штрафы проверяет, оплачивает. Полет нормальный". Gaes78: "Не советую, обман. Проверяйте на Госуслугах. Ввел свои данные, теперь переживаю, будьте аккуратны". Нойс мс2001143: "Не работает! На запрос о наличии штрафа сказала - "нет", а почта почему-то так не считает и прислала фото с нарушением!"





2. Проверка штрафов. Узнать штрафы ГИБДД онлайн. Бесплатное

Приложение позволяет осуществить быструю проверку штрафов ГИБДД. Для проверки необходимо ввести регистрационный знак вашего авто с номером региона и номер свидетельства о его регистрации.

В приложении также есть функции создания записей на несколько автомобилей, сохранение запросов в историю, а также актуальный справочник КоАП за 2014 год, со всеми изменениями.

Проверка осуществляется через официальный сайт ГИБДД.

Мобильное приложение "Проверка штрафов. Узнать штрафы ГИБДД онлайн" для iPhone и iPad

Мнение пользователей: Denrus12345: "Не ищет. Связи с ГИБДД нет". Topepo: "Очень низкокачественное ПО. Крайне удивлен. Редактирования записи нет, связь с серверов постоянно падает, при отправке запроса не отображаются цифры captcha для проверки - поле пустое ! Причем не помогает ничего: ни попытка обновления изображения, ни рестарт. Если удается пройти далее, то она пишет, что нет связи с сервисом. Хотя ранее писала, что связь есть. С таким качеством лучше выбрать ПО от ваших конкурентов". Таня 888: "Отличное приложение, без обмана, быстро и удобно".





3. Штрафы ГИБДД - проверка и оплата штрафов для вашего авто онлайн. Бесплатное

Данное приложение позволяет оплачивать штрафы при помощи банковской карты. Разработчики предупреждают, что после оплаты штрафа его статус изменяется в течение 3 рабочих дней. Это связано с задержками обновления данных в государственной базе данных.

Квитанция об оплате штрафа приходит на вашу электронную почту. В случае проблем с оплатой, необходимо обратиться в службу поддержки по адресу: support@gibdd-pay.ru.

Приложение работает во всех регионах России.

"С push-уведомлениями вы узнаете о штрафах даже если до вас не дойдет "письмо счастья" от ГИБДД", - утверждают разработчики.

Мобильное приложение "Штрафы ГИБДД - проверка и оплата штрафов для вашего авто онлайн" для iPhone и iPad

Мнение пользователей: Kirik09909: "Очень полезное приложение, которое помогает сэкономить время". Rastt2608: "Супер. Очень полезное приложения, всем советую. Особенно перед поездкой в за границу". Snob 30: "Комиссия дороговата..".





Для Windows Phone

Мои штрафы ГИБДД. Бесплатное

Приложение позволяет пользователю узнать о своих штрафах, выписанных инспектором ГИБДД или полученных автоматически. В настоящее время сервис работает в Москве, Казани, Краснодаре, Воронеже, Смоленске, Тамбове, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Ульяновске.

В ближайшее время появится возможность проверки штрафов жителям Омска, Перми, Новосибирска, Волгограда, Красноярска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Саратова.

Мобильное приложение "Мои штрафы ГИБДД" для Windows Phone

Мнение пользователей: Пользователь: "Ужасно, на 1020 вообще вылетает, и ничего не показывается". Илья: "Фигня, вылетает при попытке обновления данных, ничего узнать не возможно". Пользователь: "Все работает, люмия 520, Казань. Только последнюю графу не заполняйте".





Итог

Отметим, что на сегодняшний день рынок мобильный приложений для проверки штрафов ГИБДД довольно широк. В этой статье мы отобрали наиболее популярные среди пользователей. Но все-таки лучше всего проверить свои долги перед Госавтоиспекцией на официальном сайте. Там можно уточнить данные как по неоплаченным штрафам, так и водительскому удостоверению, и самому транспортному средству. Кроме того, проверить и оплатить штрафы можно на официальном портале госуслуг Москвы.

Александр Горностаев