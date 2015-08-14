В Москве осужден врач-терапевт, за взятки выдававший больничные листы

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Вступил в законную силу обвинительный приговор Никулинского суда, которым 52-летний житель столицы Хайдар Нурхонов осужден за получение взятки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что участковый врач-терапевт одной из столичных поликлиник в марте-апреле дважды по просьбе "больного" за денежное вознаграждение в размере 2,5 и 5 тысяч рублей незаконно оформил ему листки нетрудоспособности, внося в них заведомо ложные сведения о заболевании без проведения медицинского обследования пациента.

При получении 10 апреля от пациента части оговоренной суммы в размере 4 тысяч рублей он был задержан.

Суд назначил Нурхонову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафом в размере 250 тысяч рублей в доход государства.