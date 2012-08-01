Иск Юрия Антонова к журналу "Тайны звезд" частично удовлетворили

ИТАР-ТАСС

Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова о защите чести и достоинства к журналу "Тайны звезд", сообщила в среду агентству РИА Новости пресс-секретарь суда Олеся Черная.

Истец требовал взыскать 5 миллионов рублей компенсации за нанесение морального вреда, однако суд снизил сумму до 20 тыс. рублей

При этом суд признал недостоверными сведения, опубликованные в прессе о том, что Антонов спровоцировал конфликт с мотоциклистом, в результате которого певец пострадал. Журнал "Тайны звезд" обязан предоставить артисту возможность изложить собственную версию событий, сообщил защитник Антонова Сергей Жорин.

Адвокат намерен обжаловать судебное решение и добиться увеличения компенсации.

Напомним, конфликт Юрия Антонова и байкера произошел 4 ноября 2011 года на Боровском шоссе. В результате драки певец был вынужден обратиться за медицинской помощью, а мотоциклист скрылся. Событие вызвало серьезный общественный резонанс и широко освещалось в прессе.