В столице выдано первое электронное разрешение на строительство

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Московские власти выдали первое в России электронное разрешение на строительство. Согласно этому документу, в районе Некрасовка на юго-востоке города планируется строительство двух 17-этажных жилых домов, информирует пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Заявка от застройщика, кототорая содержит всю необходимую информацию об объекте поступила через личный кабинет юридического лица на московском портале госуслуг. Процедура проверки всех сведений заняла чуть больше недели и не потребовала личного визита представителей компании в ведомство ни на одном из этапов рассмотрения заявления.

"Чтобы воспользоваться услугой в электронном виде через московский портал государственных услуг, застройщику необходимо завести личный кабинет юридического лица, подтвердив его сертификатом электронной подписи руководителя. Подать заявление также можно из личного кабинета любого сотрудника компании, зарегистрированного на портале", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что, по желанию застройщика, результат оказания услуги могут отправить в электронном виде или вручить лично.

С момента запуска данной услуги в конце января было подано уже десяток электронных заявлений на получение разрешения на строительство в Москве.