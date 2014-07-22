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22 июля 2014, 16:57

Для реконструкции площади Белорусского вокзала нашли инвестора

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Фото: ИТАР-ТАСС

В реконструкцию площади Белорусского вокзала инвестор может вложить порядка 5 миллиардов рублей, заявил на пресс-конференции во вторник председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"У нас есть инвестор, Газпромбанк, он готов поучаствовать. Сейчас идут консультации по тому, какое количество инвестиционно-привлекательных объектов там может быть построено. Пока решения окончательного нет - мы должны совместить интересы инвестора и города", - цитирует Агентство "Москва" главу ведомства.

По его словам, будет ли инвестор вкладывать средства в строительство развязки или построит только парковочное пространство, пока не известно.

"Либо мы будем включать транспортные объекты в план на ближайшие 2-3 года, либо этот объект будет строиться 5-6 лет. Это сложная развязка, это и светофорное регулирование, и вопрос, нужно ли поднимать железнодорожный мост, если там будет реконструкция", - добавил Тимофеев.

Ранее M24.ru сообщало, что реконструкция площади Тверской заставы около Белорусского вокзала начнется в 2016 году. Власти столицы ищут инвестора на паркинг, который будет построен в рамках реконструкции.

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Проект предполагает строительство транспортной развязки в двух уровнях с организацией бессветофорного движения по направлению 1-я Тверская-Ямская улица - Ленинградский проспект.

Кроме того, в проект входит реконструкция Тверского путепровода и строительство нового обходного путепровода длиной 462 метра. Также нужно возвести четыре эстакады: две для въезда с улицы Бутырский вал и с 1-й Брестской улицы на обходной путепровод и две - для съезда на улицу 2-я Брестская и в подземную автостоянку.

Напомним, в конце 2013 года департамент строительства объявил новый открытый конкурс по выбору подрядчика реконструкции площади Тверской заставы. Начальная цена контракта - 5,5 миллиардов рублей.

Работы по реконструкции площади Тверской заставы начались в 2008 году. Проект предполагал сооружение развязки, а также многоярусной автостоянки с торговым комплексом, наземным и торговым павильоном, жилых зданий и пятизвездочного отеля. В марте 2011 года власти отказались от идеи строительства коммерческой недвижимости.

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