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21 ноября 2013, 17:40

Дом в Загорских Далях восстановят за счет резервного фонда и МЧС

строительство финансирование чп мо Загорские Дали

Фото: ИТАР-ТАСС

На восстановление дома в Загорских Далях, где 11 ноября произошел взрыв газа, выделят около 100 миллионов рублей из подмосковного бюджета, сообщил зампредседателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

Пока денежные средства предоставляет сама компания, которая занимается восстановлением поврежденного строения.

"Застройщик согласился восстановить дом совершенно не безвозмездно, будет государственный контракт, будет заключение государственной экспертизы, потом придет контрольно-ревизионное управление, проверит обоснованность затрат", - приводит слова Германа Елянюшкина РИА Новости.

По его словам, деньги будут выделены из резервного фонда губернатора области. Часть затрат возьмет на себя МЧС.

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Представитель компании-подрядчика рассказал, что сейчас рабочие заканчивают разбор строительного мусора и определяют стоимость и объем работ. Строители укрепили балконы, установили стойки поддержки конструкций, заменили выбитые окна.

Утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.

Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье

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