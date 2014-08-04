ТПУ в "Москве-Сити" объединит метро с вертолетными площадками

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

Большой транспортно-пересадочный узел, который появится в деловом центре "Москва-Сити", объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги (МКЖД), Третье транспортное кольцо (ТТК) и вертолетную площадку. Также будет оборудован выход к речному транспорту, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Вертолетные площадки "Москвы-Сити"разместятся на участке между ТТК, Тестовской улицей и Москвой-рекой.

"Будет построен вертодром с тремя посадочными вертолетными площадками. В комплекс вертодрома будет входить и разрабатываемый сейчас ситуационный центр МЧС. К вертодромам и ТПУ будет проложена надземная пешеходная галерея. Подземная галерея уже есть, из нее можно попасть во все здания, расположенные вокруг центрального ядра делового центра", - рассказал президент ОАО "Сити", которое является управляющей компанией по развитию проекта Московского международного делового центра, Дмитрий Гранов.

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

В настоящее время на территории "Москвы-Сити" сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости и ровно половина запланированных объектов (11 из 22). Уже функционируют комплексы "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий". Построены деловой комплекс "Империя" и бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

В процессе строительства находятся башни "Око", "IQ-квартал", "Эволюция" и "Восток" комплекса "Федерация", а также четыре многофункциональных комплекса, конгресс-центр и парковка. Обустраиваются въезды, возводятся объекты инфраструктуры, формируется городская площадь.

Москва с высоты птичьего полета: бизнес-центры, парки и соборы

"До конца 2014 года планируется сдать башню "Эволюция", одну из башен "Око" и частично - большой подземный паркинг на 3800 машино-мест. В начале 2015 года планируется ввести в эксплуатацию киноконцертный зал возле торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити". Правительством Москвы поставлена задача закончить все работы в течение 2018 года, к этому сроку все застройщики постараются успеть", - отметил Гранов. Всего на территории делового центра введут в эксплуатацию 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Когда будут достроены все объекты "Москвы-Сити", на территории делового центра будет насчитываться около 23 тысяч машино-мест. Сегодня разместиться на подземной территории ММДЦ могут 8,5 тысяч авто. Также уже функционируют надземные парковки, но они расположенные на временных участках, так как строительство еще не закончено.

Напомним, что Московский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") – строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. Его возведение началось в 1996 году, оно ведется на Пресненской набережной на месте бывшей каменоломни, на территории общей площадью около 100 гектаров, из которых 60 гектаров подлежат новой застройке.

Как ранее сообщал M24.ru, основную часть зданий делового центра "Москва-Сити" достроят в 2018 году.

В настоящий момент построено семь башен: "Башня 2000", небоскребы "Москва" и "Санкт-Петербург" (вместе они образуют комплекс "Город столиц"), "Империя", "Башня на Набережной", "Северная башня", "Меркурий". Продолжается строительство небоскребов "Эволюция", "Евразия", "Око".

Башню "Эволюция" в "Москва-Сити" откроют до конца 2014 года. Там разместятся Дворец бракосочетаний и подземный паркинг на 1139 машино-мест.

В июне парковка на 14 улицах Пресненского района, прилегающих к деловому центру "Москва-Сити", стала платной. Первые 2 часа стоянки стоят 80 рублей в час. Следующие минуты считаются из расчета 130 рублей за час.