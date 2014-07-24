За полгода в Москве в 14 раз возросло число мигрантов-нарушителей

Около 12 тысяч мигрантов-нарушителей выявлены в Москве за полгода

За полгода московская полиция выявила около 12 тысяч нарушителей миграционного законодательства. Этот показатель в 14 раз превышает прошлогодний, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам начальника главка столичной полиции Анатолия Якунина, также выросло и число правонарушений, совершаемых участниками этнических групп.

"Безопасный город". Миграционный контроль

Напомним, что с начала года из Москвы были выдворены более 2,2 тысяч нелегалов. Почти все депортированные на родину - граждане Таджикистана, Узбекистана, Армении, Пакистана и ряда стран постсоветского пространства.

Напомним, что со следующего года мигрантам станет сложнее приехать в Россию. С 1 января 2015 года въезд и выезд из страны будет осуществляться только по загранпаспортам для всех граждан СНГ за исключением государств, входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Эти ограничения уже действуют для жителей Таджикистана.

Впрочем, лазейки для нелегалов все равно остаются. Многие из них оформляют временное проживание в нашей стране, фиктивные браки и устраиваются на работу.

Кроме того, в скором времени ФМС может получить от города машину для контроля за территорией транспортных узлов. Москва передаст ведомству автомобиль для полноценного функционирования постов иммиграционного контроля на Казанском, Киевском, Курском, Белорусском железнодорожных вокзалах и Щелковском автовокзале. Из бюджета на эти цели планируется выделить 1,6 млн рублей.