Спектакль "Захудалый род" покажут в "Студии театрального искусства"

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Семейную хронику князей Протозановых представят в "Студии театрального искусства" под руководством Сергея Женовача. Спектакль "Захудалый род" покажут 12 и 26 апреля.

"Захудалый род" - неоконченная семейная хроника, рассказанная от лица княжны Веры Протозановой. В центре спектакля – судьба княгини Варвары Никаноровны и ее окружения. Это своеобразный рассказ в рассказе, где важно именно рассказать, показать историю потери, поиска смысла, обретения внутренней опоры в жизни", - отметил режиссер Сергей Женовач.

Во время работы над спектаклем актеры посетили орловский дом-музей автора "Захудалого рода" Николая Лескова. Интересно, что писатель выделял "Захудалый род" из числа прочих своих произведений. В письме Суворину Лесков отмечал, что любит эту вещь больше "Соборян" и "Запечатленного ангела".



Премьера спектакля "Захудалый род" состоялась в мае 2006 года в Центре имени Мейерхольда. Спектакль стал лауреатом премии "Гвоздь сезона" и национальной премии "Золотая Маска" (2007 год) в трех номинациях – "лучший спектакль малой формы", "лучшая работа режиссера" и спецпремия жюри актрисе Марии Шашловой за роль Варвары Протозановой.

Начало спектакля в 19.00.

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