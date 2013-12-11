В здании на севере Москвы возможно повторное обрушение крыши

Спасатели оцепили территорию вокруг обрушившегося здания в САО

В здании на Лихачевском переулке возможно новое обрушение крыши. Территория вокруг здания оцеплена, людей внутрь пока не пускают, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

По предварительной версии крыша обрушилась под тяжестью снега. Кроме того, в здании проходил ремонт, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщалось ранее, в здании на Лихачевском переулке обрушилась крыша. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

Авария произошла в четырехэтажном здании старой постройки, по адресу 4-ый Лихачевский переулок, дом 4. Сейчас на место выехали спасатели.

"В настоящее время проводится разведка по поиску возможных пострадавших", - рассказал представитель пресс-службы. Предположительно, под завалами могут находиться два человека.