Депздрав проведет видеоконференцию с интернет-пользователями

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Специалисты департамента здравоохранения ответят на вопросы пользователей социальной сети "Одноклассники" в формате видеоконференции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

Проект, получивший название "Неделя здоровья", стартует 29 сентября. Одновременно у департамента появится своя официальная страница на "Одноклассниках".

На вопросы пользователей во время видеоконференции ответят кардиолог, педиатр, онколог и другие врачи. В частности, предполагается обсудить тему диспансеризации. Также участники смогут отправлять сообщения с интересующими их вопросами, ответы на них будут опубликованы в группе.

Кроме того, в группе депздрава в соцсети появится интерактивная кнопка "Я забочусь о своем здоровье". Нажав на нее, пользователь перейдет на страничку, где сможет найти ближайшее лечебное учреждение, в котором можно пройти диспансеризацию. После выбора у него на "аватаре" появится жетон "Я забочусь о своем здоровье", а у его друзей - сообщение со ссылкой на эту страницу.

"Мы оценим эффективность и популярность такого формата общения с пациентами и решим, проводить ли видеоконференции на постоянной основе. В планах – организация серии специальных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни", – отметил собеседник агентства.

Напомним, в ноябре прошлого года депздрав завел страницы в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, а также в Twitter и Instagram.

Эти аккаунты стали дополнительным источником информации о деятельности департамента здравоохранения. Там размещается информация о планируемых мероприятиях. Кроме того, в соцсетях публикуются эксклюзивные фото- и видеоматериалы о деятельности ведомства. Пользователи также могут узнать там о различных событиях, памятных датах и научных достижениях.

Ранее m24.ru сообщало о том, что канал "Москва 24" совместно с департаментом здравоохранения подготовил документальный сериал о работе врачей столичной скорой помощи "Скорая 24".