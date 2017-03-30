Российские следователи допросят родственников и знакомых Дениса Вороненкова

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Группа следователей из СКР намерена допросить знакомых и родственников убитого в Киеве Дениса Вороненкова, пишет газета "Коммерсант". Издание отмечает, что они проживают в России.

Ранее стало известно, что в России возбудили уголовное дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Отмечалось, что дело попало к следователю СК РФ Денису Жеренову.

Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева. Телохранитель ранил нападавшего, который позднее скончался. На Украине по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Вороненкова похоронили в Киеве на Зверинецком кладбище.