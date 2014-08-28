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МО

28 августа 2014, 19:27

В отношении главы Истринского района возбудили еще одно уголовное дело

следствие уголовные дела Истринский район превышение полномочий мо Анна Щерба

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении главы Истринского района Подмосковья Анны Щербы возбудили еще одно уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в феврале 2012 года Щерба предоставила компании "Три Кита" в частную собственность участок, расположенный в санитарной зоне реки Истры. Цена земли составила более 5,5 миллионов рублей, при том, что кадастровая стоимость участка на дату совершения сделки составляла почти 80 миллионов рублей.

Ранее глава Истринского района была отстранена от должности в рамках расследования уголовного дела. Тогда ей предъявили обвинение в махинациях с землей - следствие установило, что она незаконно продала четыре земельных участка.

Так, в 2008 году Щерба незаконно подписала постановления, по которым четыре земельных участка общей площадью более 88 тысяч квадратных метров были выведены из федеральной собственности в муниципальную.

После этого женщина организовала продажу всех четырех участков по заниженной цене компании "Азимут". Стоимость всех участков в результате сделки составила 560 тысяч рублей, хотя их рыночная цена превышала 6,5 миллионов рублей.

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