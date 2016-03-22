Главе "Центрреставрации" предъявили обвинение по делу о хищениях в Минкультуры

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Руководителю "Центрреставрации" Олегу Иванову, арестованному по делу о хищении госсредств в Минкультуры, предъявили официальное обвинение. Как сообщает Агентство "Москва", ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Иванов в составе преступной группы, которую организовал и возглавил замминистра культуры Григорий Пирумов, совершал хищения денежных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Несколько дней назад был санкционирован арест Пирумова, Иванова, а также директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, генерального директора строительной фирмы АО "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, управляющего данной фирмы Александра Коченова, а также советника гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никиты Колесникова.

В результате преступной деятельности было похищено не менее 50 миллионов рублей. Местонахождение похищенных средств в настоящее время неизвестно. Все фигуранты дела отрицают свою вину.