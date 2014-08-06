Главу Истринского района Подмосковья обвинили в махинациях с землей

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Следственный комитет по Московской области предъявил обвинение главе Истринского района Подмосковья Анне Щербе. Женщину подозревают в незаконной продаже четырех земельных участков, сообщает пресс-служба СК России.

Действия Щербы квалифицировали по статье "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2008 году Щерба незаконно подписала постановления, по которым четыре земельных участка общей площадью более 88 тысяч квадратных метров были выведены из федеральной собственности в муниципальную.

После этого Щерба организовала продажу всех четырех участков по заниженной цене компании "Азимут". Стоимость всех участков в результате сделки составила 560 тысяч рублей, хотя их рыночная цена превышала 6,5 миллионов рублей.

Несмотря на то, что один из сотрудников письменно доложил главе района о необходимости отмены постановлений, Щерба не приняла никаких мер по "откату" сделки.

В ближайшее время будет решен вопрос об аресте обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.