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Свежая пресса

24 декабря 2014, 10:42

Сегодня в СМИ: цены на лекарства и проверка турполиции

штрафы лекарства SIM-карты туристическая полиция свежая пресса

Фото: M24.ru

Цены на жизненно важные лекарства не поднимут

Правительство России пока не планирует повышать стоимость жизненно важных лекарств, пишет "Российская газета".

Также подготовлен еще один список лекарств для лечения редких и дорогостоящих заболеваний. Препараты из этого списка выдаются льготникам бесплатно.

"РГ" опубликовала поправки в КоАП, предусматривающие "скидки на штраф"

"Российская газета" опубликовала поправки в КоАП, которые предусматривают оплату половины штрафа за нарушение ПДД при быстрой оплате.

Водитель сможет получить "скидку", если заплатит до начала судебного разбирательства, то есть в течение 20 дней.

Глава ГУ МВД проверил готовность туристической полиции

Начальник столичного главка МВД проверил готовность туристической полиции к несению службы, сообщает "Российская газета".

Службу они будут нести на 18 пешеходных зонах столицы: на площади Революции, Тверской площади, на улицах Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, Никольская, Старый и Новый Арбат, в Камергерском, Климентовском и Лаврушинском переулках и Патриарших прудах.

К ЧМ-2018 по футболу будет 500 англоговорящих полицейских

Безопасность на ЧМ-2018 по футболу обеспечат около 500 англоговорящих полицейских, пишет "Московский комсомолец".

В настоящее время численность туристической полиции составляет 184 человека. При этом не исключено, что патрулировать улицы они будут на скутерах.

Оправдание экс-главы ГСУ столичной полиции отменили

Замгенпрокурора отменил оправдание бывшего главного следователя московской полиции Владимира Морозова, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее офицер подозревался в злоупотреблении полномочиями – оплате празднования юбилея ГСУ за счет фигурантов уголовных дел.

Санацией "Траста" займется банк "Открытие"

Банковская группа "Открытие" займется санацией "Траста", сообщает газета "Ведомости".

Временной администрацией банка назначено Агентство по страхованию вкладов, на поддержание ликвидности оно получит от ЦБ 30 миллиардов рублей.

SIM-карты "большой тройки" раздают в переходах всем желающим

РБК обнаружил, что SIM-карты "большой тройки" раздают в переходах метро всем желающим.

При этом "дочка" "Мегафона" Matrix Mobile, в отличие от других операторов, не требует документов официально. Остальным компаниям нужно предоставлять договоры.

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