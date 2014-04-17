Московский "Локомотив" оштрафован КДК РФС на 150 тысяч рублей

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На заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 16 апреля были приняты штрафные санкции к ряду московских клубов.

Так столичный "Локомотив" по игре с махачкалинским "Анжи" в очередном туре чемпионата страны за скандирование зрителями оскорбительных выражений и за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча оштрафован на 150 тысяч рублей.

Также штрафные санкции были приняты к ЦСКА и "Спартаку". "Армейцы" были оштрафованы на 50 тысяч рублей, а "красно-белые" - на 10, сообщает пресс-служба РФС.