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Общество

05 декабря 2014, 18:37

На портале "Автокод" можно сообщать об оплаченных штрафах

штрафы автомобили здравоохранение образование связь Московская административная дорожная инспекция Автокод наука и инновации

Фото: m24.ru

На портале "Автокод" водители смогут уведомить дорожную инспекцию Москвы о штрафах, которые оплачены, но продолжают числиться в базе, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно нажать кнопку "сообщить об оплате" напротив любого непогашенного штрафа. Все данные заполнятся автоматически из личного кабинета пользователя.

Также заявление можно заполнить вручную в разделе "Обращения". Там нужно указать дату и номер постановления, сведения о заявителе и выбрать удобную форму обратной связи (электронная почта, бумажное письмо или личное посещение ведомства). Все данные заполнятся автоматически из личного кабинета пользователя.

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Напомним, "Автокод" открылся весной 2014 года, он предоставляет водителям данные об истории владения автомобилем. Сервисом воспользовались уже 1,2 миллиона пользователей.

На портале можно посмотреть, в каких авариях побывала машина, есть ли на ней долги, и узнать о штрафах с фотографиями правонарушений. А в сентябре на портале "Автокод" открылся раздел, где водители могут найти данные о повреждениях автомобилей, представленные страховыми компаниями. Здесь также можно проверить наличие и оплатить штрафы. Об их погашении придет моментальное оповещение.

Отметим, все водительские штрафы оплатить можно еще и с помощью приложения "Парковки Москвы" для iPhone и Android.

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