Москвичей предупредили о санкциях за неоплаченные штрафы ГИБДД

Фото: ТАСС/ Ростислав Кошелев

Власти выслали москвичам на электронную почту предупреждения о санкциях за неоплаченные штрафы. Горожанам напомнили, где именно можно оплатить долг. В письме приводится информация о видах штрафов и мерах, которые предусмотрены за нарушение ПДД.

Так, за неуплату штрафа в течение 60 суток влечет наложение нового штрафа в двойном размере, либо арест на срок до 15 суток. Кроме того, сведения о должнике в автоматически передаются в Службу судебных приставов.

Ранее глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказал M24.ru, что готовится система SMS-напоминаний о неоплаченных штрафах за неправильную парковки и другие нарушения ПДД.

По словам Ермолаева, в будущем также планируется запустить сервис уведомления о неоплаченных штрафах по электронной почте. Сейчас о том, что штраф не был оплачен в течение 60 дней и готовится к передаче судебным приставам, автомобилист может узнать в "личном кабинете" на сайте госуслуг и портале "Автокод".

"Мосгорсправка": Штрафы для водителей

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), которое выписывает квитанции за неоплаченную стоянку, M24.ru рассказали, что уже запустили систему SMS-напоминаний о неоплаченных штрафах в своей сфере.

"Сначала водителю приходит уведомление, что ему выписан штраф за неоплату парковки. Когда проходит срок, в течение которого надо оплатить штраф, автовладельцу приходит SMS о необходимости оплатить задолженность, иначе материалы будут переданы судебным приставам. Подписаться на уведомления можно по желанию - при регистрации в приложении "Мобильный паркинг" или по короткому номеру 7377. Сервис заработал в мае 2014 года", - рассказали в пресс-службе АМПП.

Напомним, SMS-рассылку с информацией о штрафах ГИБДД запустила в Москве в 2012 году. Для того, чтобы подписаться на нее, нужно отправить на номер 7377 номер своей машины (например, "штраф 77ав123456"). Позже в систему добавили штрафы АМПП и МАДИ.

В феврале на SMS-уведомления о штрафах было подписано более 60 тысяч человек, а к настоящему времени их число увеличилось почти втрое - до 150 тысяч человек. С февраля 2014 года также можно через SMS оплатить дорожные штрафы. В Москве также действует SMS-оповещение об эвакуации автомобилей.

Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью различных приложений, например, "Транспорт Москвы" или "Штрафы ГИБДД". Проверить свои долги можно и на официальном сайте Госавтоиспекции, а оплатить на официальном портале госуслуг Москвы.