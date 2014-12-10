Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Москву из-за забастовки

"Утро": Грузинская авиакомпания отменила рейсы в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 10 декабря прекращает выполнение прямых регулярных рейсов между Тбилиси и Москвой якобы из-за того, что грузинские и российские авиакомпании находятся в неравных условиях, сообщает Интерфакс.

В международном аэропорту Тбилиси заявили, что Georgian Airways отменила рейс в Москву, который должна была выполнить утром 10 декабря.

По информации телекомпании "Имеди", в компании заявили, что "из-за того, что российским авиакомпаниям предоставлена возможность осуществления неограниченного количества полетов, грузинская компания оказывается в неконкурентной среде".

Авиакомпания требует, чтобы правительство поставило грузинские и российские авиакомпании в равные условия.