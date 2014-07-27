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Москва 24

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Наземный транспорт

27 июля 2014, 17:57

Реконструкцию развязок Ленинского проспекта и МКАД завершат досрочно

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Эстакады на пересечении Ленинского и МКАД построят к концу 2015 года

В Москве полным ходом идут работы по реконструкции развязки между Ленинским проспектом и МКАД, сообщает телеканал "Москва 24". Окончательно работы планируют завершить к концу 2015 года, то есть на 6 месяцев раньше установленных сроков.

Новые эстакады и тоннель рабочие возводят с опережением графика. На данный момент уже готовы мостовые пролеты. В ближайшем будущем построят боковые проезды вдоль МКАД и скоростные полосы при съездах. Рабочие трудятся в три смены, на объекте ежедневно задействовано около 400 человек.

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При этом строительство не мешает движению автомобилей. Так в районе 44 километра МКАД работает бригада, устанавливающая опоры для расширения развязки, которая сейчас не справляется с потоком машин. Четыре из пяти балок уже установлены, монтаж последней будет завершен через три недели. В результате проведенных работ на время реконструкции количество полос на МКАД и Ленинском проспекте останется прежним.

Сейчас на пересечении Ленинского проспекта и МКАД существует клеверная развязка, которая не соответствует плотности трафика этого участка дороги. После реконструкции две эстакады и тоннель перераспределят движение в обе стороны таким образом, что заторы скапливаться больше не будут, а поток машин разгрузится на 25-30 процентов.

Ранее в рамках программы реконструкции вылетных магистралей уже было открыто движение по новой развязке между МКАД и Можайским шоссе. Всего в городе работы пройдут на 19 таких трассах.

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Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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