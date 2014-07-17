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Проекты

17 июля 2014, 17:23

Москва ищет подрядчика для реконструкции Звенигородского путепровода

реконструкция проекты стройкомплекс Москвы путепроводы Малое кольцо МЖД портал госзакупок

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции Звенигородского путепровода.

Работы будут вестись в Хорошевском районе в САО и Хорошево-Мневниках в СЗАО. Максимальная цена контракта составляет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 августа. Итоги объявят 4 сентября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

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Звенигородский путепровод реконструируют в рамках проведения работ на всем протяжении Малого кольца Московской железной дороги.

"До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов, в числе которых и Звенигородский, на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями", - сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Пассажирские перевозки на МК МЖД начнутся в 2016 году.

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