Москва ищет подрядчика для реконструкции Звенигородского путепровода

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Столичные власти объявили открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по реконструкции Звенигородского путепровода.

Работы будут вестись в Хорошевском районе в САО и Хорошево-Мневниках в СЗАО. Максимальная цена контракта составляет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 августа. Итоги объявят 4 сентября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Звенигородский путепровод реконструируют в рамках проведения работ на всем протяжении Малого кольца Московской железной дороги.

"До конца 2016 года в столице планируется ввести в эксплуатацию восемь путепроводов, в числе которых и Звенигородский, на дорогах с интенсивным движением в местах пересечения с железнодорожными путями", - сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Пассажирские перевозки на МК МЖД начнутся в 2016 году.