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Проекты

15 августа 2014, 17:05

Реконструкцию Триумфальной площади перенесли на 2015 год

реконструкция проекты Триумфальная площадь Татьяна Блинова

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти перенесли на 2015 год работы по реконструкции Триумфальной площади. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь департамента капитального ремонта Москвы Татьяна Блинова.

По ее словам, перенос вызван, прежде всего тем, что проект реконструкции прошел широкие общественные обсуждения. "Мы постарались максимально широко обсудить проект и учтем все замечания общественности", - отметила Блинова.

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Кроме того, работы по реконструкции площади лучше проводить в теплое время года. "Работы надо начинать после того, как пройдут дожди и снег, то есть весной или летом", - пояснила Татьяна Блинова.

Как сообщила Агентству "Москва" руководитель компании Buromoscow Юлия Бурдова, в проект реконструкции Триумфальной были внесены большие изменения.

"Сейчас мы находимся в активной творческой фазе. Было принято решение доделать проект без спешки, вдумчиво. Есть пожелание немного поменять проектные решения, и мы сейчас этим занимаемся. Например, мы предлагали пропилеи - сиреневый сад, окруженный плотной стеной, а теперь пространство вокруг сада решили делать более открытым, это будет скорее сквер над подземной парковкой. Так что сиреневый сад остается, а окружение меняется", - уточнила Бурдова.

Конкурс на разработку концепции благоустройства Триумфальной площади собрал 127 заявок и 44 проекта, из которых выбрали трех финалистов: бюро ST Raum Am, Wowhaus и Buromoscow.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

Напомним, проект благоустройства Триумфальной площади москвичи выбрали, проголосовав с помощью приложения "Активный гражданин". Обновленная Триумфальная площадь станет полностью пешеходной и получит четкие границы. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. Здесь планируют разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад.

На площади появится смотровая площадка и навесы с качелями, а кроме того, будет высажен сиреневый сад, многолетники, злаки, а также липы и клен Гиннала.

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