Уволенных из-за утраты доверия чиновников занесут в особый реестр

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Чиновников, правоохранителей, военных, сотрудников госкорпораций и ЦБ, уволенных в связи "с утратой доверия", занесут в специальный реестр, соответствующий проект закона готовит Минтруд России.

По мнению авторов проекта правового акта, запись об увольнении вносится только в трудовую книжку, однако при последующем трудоустройстве соискатели могут скрыть эту информацию.

"Формирование списка лиц, уволенных в связи с утратой доверия, обеспечит оперативное обеспечение информацией при отборе кандидатов", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, реестр позволит работодателю сформировать мнение о личных качествах должностных лиц.

В настоящее время закон проходит публичное обсуждение на портале проектов правовых актов.