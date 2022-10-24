Юрист рассказала, как могут наказать Красовского за слова о детях на Украине

СК РФ проверит заявления журналиста и телеведущего Антона Красовского о детях на Украине, ставших жертвами пропаганды. Во время эфира на RT он заявил, что лучше всего их было бы утопить или сжечь. На фоне скандала телеканал принял решение приостановить сотрудничество с ведущим. Разбираемся, что может грозить Красовскому за подобные высказывания.
"Ну бывает так"
В программе Антона Красовского на RT писатель Сергей Лукьяненко поделился детскими воспоминаниями о своей поездке на Украину в 1980-х годах. С его слов, некоторые дети говорили ему, что страна "оккупирована москалями" и поэтому украинцы не живут там "как во Франции". В ответ на историю писателя журналист отметил, что их лучше было бы утопить или сжечь. "Сказал, что москали оккупировали – сразу бросаешь в реку с бурным течением", – заявил он в эфире.
После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла решение приостановить сотрудничество с Красовским. Его высказывание она назвала омерзительным и диким. Кроме того, выразила надежду, что журналист объяснит, "каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка".
В свою очередь, телеведущий извинился и сообщил, что ему неловко за свое поведение.
"Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", – написал он в своем телеграм-канале.
Вместе с тем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эфир с участием Красовского. С такой просьбой в ведомство обратился один из пользователей соцсетей.
"Насколько же человек сошел с ума"
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко призвал отстранить Красовского от работы во всех государственных СМИ.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев посчитал слова Красовского нарушением этических, профессиональных и человеческих норм. Если реплики ведущего подпадают под Гражданский или Уголовный кодекс, в деле должны разобраться правоохранители, подчеркнул он.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак также раскритиковала манеру, в которой Красовский принес извинения за свое поведение в эфире.
"Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему "неловко", что кому-то "показалось", – подчеркнула она.
Что за это грозит?
В действиях Красовского формально усматриваются признаки статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ). Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.
"Во время проверки должна быть дана оценка его словам: что конкретно он хотел сказать и действительно ли у него был умысел призвать общественность навредить детям. Либо это было непродуманное эмоциональное высказывание и у него не было таких намерений", – объяснила эксперт.
В этом случае штраф может составить от 300 до 600 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до трех лет. Однако если во время проверки выяснится, что слова Красовского произнесены на эмоциях без цели возбудить вражду, то и состава преступления в этой ситуации нет, заключила Пономарева.
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