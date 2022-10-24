Юрист рассказала, как могут наказать Красовского за слова о детях на Украине

СК РФ проверит заявления журналиста и телеведущего Антона Красовского о детях на Украине, ставших жертвами пропаганды. Во время эфира на RT он заявил, что лучше всего их было бы утопить или сжечь. На фоне скандала телеканал принял решение приостановить сотрудничество с ведущим. Разбираемся, что может грозить Красовскому за подобные высказывания.



"Ну бывает так"

В программе Антона Красовского на RT писатель Сергей Лукьяненко поделился детскими воспоминаниями о своей поездке на Украину в 1980-х годах. С его слов, некоторые дети говорили ему, что страна "оккупирована москалями" и поэтому украинцы не живут там "как во Франции". В ответ на историю писателя журналист отметил, что их лучше было бы утопить или сжечь. "Сказал, что москали оккупировали – сразу бросаешь в реку с бурным течением", – заявил он в эфире.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приняла решение приостановить сотрудничество с Красовским. Его высказывание она назвала омерзительным и диким. Кроме того, выразила надежду, что журналист объяснит, "каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка".





Маргарита Симоньян главный редактор RT На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь.

В свою очередь, телеведущий извинился и сообщил, что ему неловко за свое поведение.

"Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите", – написал он в своем телеграм-канале.





Антон Красовский журналист Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться.

Вместе с тем председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эфир с участием Красовского. С такой просьбой в ведомство обратился один из пользователей соцсетей.



"Насколько же человек сошел с ума"

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко призвал отстранить Красовского от работы во всех государственных СМИ.





Александр Ющенко депутат Госдумы Человек либо больной, либо провокатор, либо абсолютный враг. То, что он не оговорился, это факт, потому что он давал разъяснения.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев посчитал слова Красовского нарушением этических, профессиональных и человеческих норм. Если реплики ведущего подпадают под Гражданский или Уголовный кодекс, в деле должны разобраться правоохранители, подчеркнул он.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак также раскритиковала манеру, в которой Красовский принес извинения за свое поведение в эфире.

"Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему "неловко", что кому-то "показалось", – подчеркнула она.



Что за это грозит?

В действиях Красовского формально усматриваются признаки статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК РФ). Об этом Москве 24 рассказала юрист Елена Пономарева.

"Во время проверки должна быть дана оценка его словам: что конкретно он хотел сказать и действительно ли у него был умысел призвать общественность навредить детям. Либо это было непродуманное эмоциональное высказывание и у него не было таких намерений", – объяснила эксперт.





Елена Пономарева юрист В случае возбуждения уголовного дела с учетом его раскаяния суд может увидеть необходимость назначить ему наказание в виде штрафа, а не отправлять на перевоспитание в колонию общего режима.

В этом случае штраф может составить от 300 до 600 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до трех лет. Однако если во время проверки выяснится, что слова Красовского произнесены на эмоциях без цели возбудить вражду, то и состава преступления в этой ситуации нет, заключила Пономарева.

