В ГД призвали отстранить Красовского от работы в любых государственных СМИ

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал высказывания ведущего телеканала RT Антона Красовского об украинских детях. Об этом сообщает "Радио 1".

Парламентарий подчеркнул, что слова Красовского не поддаются никакому объяснению.

"Человек либо больной, либо провокатор, либо абсолютный враг. То, что он не оговорился, это факт, потому что он давал разъяснения", – заявил Ющенко.

Он отметил, что RT является государственным ресурсом, где передача записывается, редактируется и выпускается. Ющенко выразил мнение, что виноваты могут быть и те, кто выпустил эту программу.

Также он отметил, что поручение главы СК России Александра Бастрыкина является своевременным.

"Реакция Бастрыкина правомерная и естественная, Красовский не должен находиться ни на каких государственных каналах", – подчеркнул Ющенко.

В свою очередь, депутат Евгений Федоров выразил мнение, что такое высказывание недопустимо для профессионального ведущего.

"Фактически эта прокачка ура-патриотизма завела всех в тупик. Помните, когда мы говорили, что это коротенькая операция, что мы справимся одной левой, это расхолаживало народ. В результате мы получили затягивание СВО, в том числе по вине Красовского", – сказал Федоров в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что проблему с "ура-патриотизмом", которая прокачивается в СМИ, нужно решать.

"Это наша территория, это наши дети, хоть у них мозги и повернуты из-за пропаганды, придется эту прокачку мозгов, которая на Украине, отменять", – добавил он.

Гостем программы Красовского был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире он рассказал, что, когда ему было 12 лет, он попал на Украину и уже тогда сверстники говорили ему, что "Украина оккупирована москалями". В ответ на это Красовский заявил, что "топить таких надо было".

После этого главный редактор RT Маргарита Симонян назвала высказывания журналиста дикими и омерзительными. Она заявила о приостановке сотрудничества с ведущим.

В свою очередь, глава Бастрыкин поручил проверить резкие высказывания Красовского. Доклад по ситуации, которая возникла в эфире RT, поручено сделать главе московского СК Андрею Стрижову.

Сам Красовский извинился за высказывания об украинских детях. Он отметил, что ему по-настоящему неловко и его просто "понесло" в эфире.



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