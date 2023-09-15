"Подобно атомной бомбе": очевидцы рассказали о катастрофическом наводнении в Ливии

На северо-востоке Ливии количество погибших из-за ливней и наводнений превысило 11 тысяч человек. Еще порядка 20 тысяч числятся пропавшими без вести. Непогода обрушилась на страну 10 сентября, в результате чего в ряде населенных пунктов наблюдались паводки. Сильнейший удар получил город Дерна, где прорвало две плотины. Спасатели до сих пор продолжают бороться с последствиями буйства стихии. Рассказываем подробности ЧП.



Тысячи погибших

Фото: AP Photo/Jamal Alkomaty

В воскресенье, 10 сентября, на северо-восток Ливии обрушился циклон "Даниэль", который принес ливни с грозами и штормовой ветер. В результате непогоды в ряде населенных пунктов произошли паводки и наводнения. Местные власти объявили зонами стихийного бедствия города Суса и Дерна. Последний пострадал сильнее всего, так как там было разрушено две плотины. Это привело к многочисленным жертвам в регионе.

По данным ливийского общества Красного Полумесяца, количество погибших уже превысило 11 тысяч человек, а пропавшими без вести числятся порядка 20 тысяч. В Средиземное море смыло не менее 2 тысяч тел. При этом мэр Дерны Абдельманам аль-Гайси ранее допустил, что число жертв только в возглавляемом им городе может оказаться гораздо выше.





Абдельманам аль-Гайси мэр города Дерна Мы ожидаем очень большое число смертей, оно может достигнуть 18–20 тысяч.

По данным ливийского офиса Международной организации по миграции (МОМ), из-за буйства стихии на северо-востоке страны свое жилье оказались вынуждены оставить почти 40 тысяч человек. Больше всего перемещений произошло в городах Дерна, Эль-Байда и Бенгази. Отмечается, что в пострадавших населенных пунктах имеются перебои со связью и электроснабжением, а также острая нехватка питьевой воды.

Из-за загрязнения последней в Дерне среди детей выявили 55 случаев отравления. На фоне трагедии в Ливии местные власти ранее объявили трехдневный траур и запросили международную помощь. Кроме того, было начато расследование обстоятельства обрушения плотины около Дерны.

Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи. Также из России туда был отправлен спецрейс МЧС с гуманитарной помощью для пострадавших. В устранении последствий стихии помогают и другие страны, в том числе Германия, США, Турция, Египет и Катар. Кроме того, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН начнет оказывать помощь 100 тысячам человек, которые пострадали при наводнении, в течение трех месяцев.



"Я не в состоянии понять, что произошло"

Фото: AP Photo/Yousef Murad

В ливийском городе Дерна сложилась катастрофическая ситуация. Об этом заявил министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям Хишем Шават. "Я не преувеличиваю, когда говорю, что 25% города исчезло. Очень много зданий рухнули. <...> Тела погибших лежат повсюду: в море, в долинах, под зданиями", – сказал он.

На роликах, которые попали в Сеть, слышно, как люди кричат, просят о помощи в то время, когда вода захлестывает их дома. Еще на одном видео очевидцы запечатлели потоки, которые сметают стоящие на улицах автомобили, передает The Guardian.

Местный блогер Сондос Шувайб рассказала в соцсетях, что находилась дома, когда ее начало уносить паводковыми водами. По словам девушки, пока она была во власти стихии, видела много погибших. Шувайб вынесло на мелководье, а после ее госпитализировали. "Я не в состоянии понять, что произошло", – призналась она.

Другая жительница по имени Худхайфа аль-Хасади также рассказала о разрушительных последствиях ливней и наводнений.





Худхайфа аль-Хасади жительница Ливии Глубина некоторых долин, в которых скапливается вода, достигает около 400 метров. Поэтому, когда плотина рухнула, вода была сброшена подобно атомной бомбе, и восемь мостов и жилых зданий полностью обрушились.

Глава медицинского центра Эль-Байды и член комитета по чрезвычайным ситуациям Абдеррахим Мазек предупредил об опасных последствиях несвоевременного обнаружения тел жертв стихии в Дерне. По его словам, это спровоцирует распространение инфекций и эпидемий. Вместе с тем он заверил, что ведется сотрудничество с национальным центром по борьбе с болезнями, чтобы такого не произошло.



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