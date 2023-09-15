РФ направит самолеты с гумпомощью в пострадавшие от наводнения районы Ливии

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РФ направит несколько самолетов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в стране Айдара Аганина.

По его словам, в помощь входят группы спасателей и врачей, а также необходимое оборудование, одеяла, палатки и другое.

"После тщательной подготовительной работы практическая фаза операции начинается 15 сентября. Ливийская сторона оказывает нам полное содействие", – уточнил диппредставитель.

10 сентября в Ливии произошли сильные дожди, которые были спровоцированы пришедшим циклоном "Даниэль". Из-за этого в ряде городов и населенных пунктов на востоке государства образовались паводки и наводнения.

14 сентября стало известно, что число жертв возросло до 11 тысяч. Представители Красного Полумесяца добавили, что не менее 2 тысяч тел погибших смыло наводнением в Средиземное море. Также они высказали опасения по поводу того, что из-за ливней многие неразорвавшиеся снаряды вымылись из земли и перетекли на побережье.

На фоне ситуации местные власти закрыли аэропорты и морские порты, которые находятся в зоне бедствия. Кроме того, в пострадавших городах был введен комендантский час.

Власти страны приступили к расследованию обстоятельств разрушения плотины около города Дерна. Из-за этого число жертв во время наводнения увеличилось.

Более 2 тыс человек погибли в результате наводнений в Ливии