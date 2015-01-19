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Свежая пресса

19 января 2015, 10:31

Сегодня в СМИ: падение продаж в магазинах и мобильный интернет-мессенджер

продажи электронная почта свежая пресса пенсия MasterCard

Фото: m24.ru

МТС собирается открыть мобильный интернет-мессенджер

МТС скоро откроет абонентам доступ к мобильному мессенджеру RCS — альтернативе Skype и Viber. Это может сократить отток ее трафика в IP-сервисы, пишут "Ведомости".

Для обычных абонентов этот стандарт должен открыться до конца июня 2015 году. Поначалу он будет доступен только в Москве. Звонить и обмениваться сообщениями внутри сети МТС можно будет бесплатно.

Кредиторы "Ютэйр" рассматривают новый вариант реструктуризации долга

Кредиторы "Ютэйр" обсуждают рефинансирование долга авиакомпании с помощью синдицированного кредита, сообщают "Ведомости".

На прошлой неделе "Ютэйр-финанс" допустила несколько новых дефолтов по купонам и оферте по нескольким выпускам облигаций. Сразу после технического дефолта компания и Райффайзенбанк начали работу над планом реструктуризации облигаций.

MasterCard переходит на процент

MasterCard, первой из международных платежных систем согласившаяся локализовать процессинг в России, приступила и к изменению своих тарифов, передает "Коммерсантъ".

С 1 апреля банки будут меньше платить друг другу за снятие гражданами наличных в банкоматах. В MasterCard полагают, что это должно привести к соответствующему снижению комиссий для граждан.

Антикризисный план Минэкономики передан в Белый дом

Сегодня у премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотрят разрабатываемый Минэкономики с прошлой недели антикризисный план - ответ Белого дома на обвал нефтяных цен, пишет "Коммерсантъ".

В проекте — ограниченная либерализация рынка труда, запрет на новые меры госрегулирования, возврат к темам пенсионного возраста, введение заявительного принципа институтов социальной поддержки, расширение института госгарантий, экстренное развитие малого бизнеса.

Рекордные продажи электроники могут смениться рекордным падением

Российский рынок электроники и бытовой техники в четвертом квартале 2014 года достиг своего исторического максимума, превысив 500 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Это пир во время чумы, предупреждают эксперты. Уже в первом полугодии рынок может рухнуть на 50%.

В России откроются Почтовый банк и официальная электронная почта

На почте мы теперь сможем открывать банковские счета, депозиты, переводить деньги на пластиковую карту, то есть получать современные финансовые услуги.

И уже в этом году в России заработает официальная электронная почта, письмо которой будет при необходимости являться доказательством в суде. А молоточные аукционы планируется заменить электронными. Об этом "Российской газете" рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев.

Росреестр начнет принимать документы на квартиры в электронном виде

В ближайшее время зарегистрировать права на купленную квартиру можно будет в электронном виде, подав документы через интернет, пишет "Российская газета".

Практически все условия для этого уже созданы: Росреестр внедрил модернизированное программное обеспечение, которое позволяет вести Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП) в электронном виде.

Магазины зафиксировали резкое падение продаж

Магазины, в которых еще совсем недавно стояли очереди, опустели, и их владельцы не скрывают пессимизма, сообщает "РБК".

В новогодние каникулы россияне тратили деньги с гораздо меньшим энтузиазмом, чем раньше, говорят ретейлеры, торгующие бытовой техникой и одеждой.

Минэкономики предложило продлить заморозку накопительной части пенсии

Министерство экономического развития передало в Белый дом антикризисный план, который ведомство разрабатывало с прошлой недели, передает "РБК".

В проекте – предложение заморозить накопительную часть пенсии в 2016–2018 годах и вернуться к теме пенсионного возраста.

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