Москва 24 покажет, как арендовать помещение от тысячи рублей за метр

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

22 августа в Цифровом деловом пространстве состоится презентация недвижимости. Тема мероприятия – "Лайфхаки для малого бизнеса. Как арендовать помещение от тысячи рублей за метр".

Слушатели узнают о вариантах недвижимости для различных форм малого бизнеса, находящейся в имущественной казне города. Речь также пойдет о предложениях по аренде подвальных помещениях и нежилых помещений на первых этажах зданий.

В презентации примут участие представители органов исполнительной власти Москвы, эксперты рынка недвижимости.

Смотрите трансляцию на этой странице 22 августа в 16:00. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.