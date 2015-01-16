Места крещенских купаний будут охранять 7 тысяч полицейских

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7 тысяч сотрудников полиции обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения Господня, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

К крещенским праздникам будет создан оперативный штаб полиции. Днем 18 и 19 января в церквях, храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения, ночью 19 января верующие смогут посетить 146 храмов, а в 59 специально оборудованных местах пройдут Крещенские купания.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, безопасность граждан в местах Крещенских купаний зависит от толщины льда. В этом году морозов не будет, с начала января в столице установилась аномально теплая погода.

В ЦАО крещенские купания разрешат в купелях на площади Революции

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения, во время которого принято погружаться в купели с освященной водой.

Наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских видеокамер, выходящих на проруби и купели.

Отметим, что в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Анатолий Федотов