Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16 января 2015, 15:01

Места крещенских купаний будут охранять 7 тысяч полицейских

праздничные мероприятия религия крещенские купания общественный порядок

Фото:M24.ru/Юлия Накошная

7 тысяч сотрудников полиции обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения Господня, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

К крещенским праздникам будет создан оперативный штаб полиции. Днем 18 и 19 января в церквях, храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения, ночью 19 января верующие смогут посетить 146 храмов, а в 59 специально оборудованных местах пройдут Крещенские купания.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, безопасность граждан в местах Крещенских купаний зависит от толщины льда. В этом году морозов не будет, с начала января в столице установилась аномально теплая погода.

В ЦАО крещенские купания разрешат в купелях на площади Революции

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения, во время которого принято погружаться в купели с освященной водой.

Ссылки по теме

Наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских видеокамер, выходящих на проруби и купели.

Отметим, что в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.

Анатолий Федотов

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать