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Москва 24

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04 февраля 2015, 13:09

Системы обводнения торфяников Подмосковья готовы к летнему сезону

пожары торфяники обводнение

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Системы обводнения торфяников Московской области исправны и готовы к лету, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Пестова.

В конце января специалисты "Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы" провели плановую проверку всех систем обводнения торфяников.

"Проверка показала, что системы обводнения торфяников исправны и готовы к прохождению пожароопасного периода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Подмосковье с 2010 обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. "Это приносит свои положительные результаты: летом 2014 года, несмотря на засушливую погоду, не было зафиксировано ни одного масштабного торфяного пожара", - отмечается в сообщении.

Напомним, самое сильное задымление в Москве и Подмосковье наблюдалось летом 2010 года, когда жара и засуха привели к многочисленным возгораниям в разных регионах страны. В Московской области было зафиксировано более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Особенно огнеопасным оказался период с 25 июля по 25 августа.

Дым горящих торфяников более чем на неделю окутал мегаполис, проник в метрополитен, нарушил работу аэропортов и серьезно подорвал здоровье жителей столицы. Концентрация угарного газа в городе превысила допустимую норму почти в семь раз, смертность в столице увеличилась на 50,7 процентов.

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