Пациентов поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS

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Пациенты московских поликлиник будут получать оповещения о готовности медицинских анализов по SMS и электронной почте. Услугу обеспечит сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

В ближайшее время сервис внедрят во всех медицинских учреждениях на северо-западе столицы. Сейчас ЕМИАС проходит пилотное испытание в пяти лечебных учреждениях СЗАО. До конца года услуга может появиться еще в двух административных округах.

Сервис также позволит ускорить проведение лабораторных исследований, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров.

Специалисты ЕМИАС информатизируют все этапы проведения лабораторных исследований: от направления пациента в процедурный кабинет и отправки предзаказа в централизованные лаборатории до автоматической публикации результатов в электронную медицинскую карту и уведомления врача и пациента о готовности анализов, отметили в пресс-службе ведомства.

Что касается удаленного доступа пациента к истории болезни через Интернет, то, по словам Владимира Макарова, для этого понадобится деятельное согласие больного.

"По умолчанию все данные хранятся в закрытом контуре, доступ к ним имеет только лечащий врач, который авторизуется в системе с помощью специальной карты", – добавили в департамента информационных технологий Москвы.

Как записаться к врачу через ЕМИАС

Также специалисты планируют тиражирование электронного больничного листа. Сейчас сервис тестируется в городской поликлинике №115. Кроме того, во всех медицинских учреждениях первичного звена появятся электронные рецепты, что позволит врачам сэкономить более 650 тысяч рабочих часов и исключит ошибки, касающиеся дозировки, противопоказаний и несовместимости лекарств.

Напомним, что осенью в столичных поликлиниках начнут внедрять электронную медицинскую карту. Соответствующие пилотные проекты ранее были запущены в нескольких учреждениях.