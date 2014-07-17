Пациентов поликлиник будут оповещать о готовности анализов по SMS

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Пациенты московских поликлиник будут получать оповещения о готовности медицинских анализов по SMS и электронной почте. Услугу обеспечит сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
В ближайшее время сервис внедрят во всех медицинских учреждениях на северо-западе столицы. Сейчас ЕМИАС проходит пилотное испытание в пяти лечебных учреждениях СЗАО. До конца года услуга может появиться еще в двух административных округах.
Сервис также позволит ускорить проведение лабораторных исследований, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров.
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Специалисты ЕМИАС информатизируют все этапы проведения лабораторных исследований: от направления пациента в процедурный кабинет и отправки предзаказа в централизованные лаборатории до автоматической публикации результатов в электронную медицинскую карту и уведомления врача и пациента о готовности анализов, отметили в пресс-службе ведомства.
Что касается удаленного доступа пациента к истории болезни через Интернет, то, по словам Владимира Макарова, для этого понадобится деятельное согласие больного.
"По умолчанию все данные хранятся в закрытом контуре, доступ к ним имеет только лечащий врач, который авторизуется в системе с помощью специальной карты", – добавили в департамента информационных технологий Москвы.
Также специалисты планируют тиражирование электронного больничного листа. Сейчас сервис тестируется в городской поликлинике №115. Кроме того, во всех медицинских учреждениях первичного звена появятся электронные рецепты, что позволит врачам сэкономить более 650 тысяч рабочих часов и исключит ошибки, касающиеся дозировки, противопоказаний и несовместимости лекарств.
Напомним, что осенью в столичных поликлиниках начнут внедрять электронную медицинскую карту. Соответствующие пилотные проекты ранее были запущены в нескольких учреждениях.
История вопроса: что такое ЕМИАСЕМИАС - это государственная единая медицинская информационно-аналитическая система, направленная на повышение качества и доступности медицинских услуг госучреждений.
По состоянию на 4 февраля 2014 года к ЕМИАС подключено 588 медицинских учреждений, услугой электронной записи на прием к врачу воспользовались более 5,3 млн пациентов, произведено более 45 млн записей в различные учреждения здравоохранения города. Записью через интернет воспользовались более 1,9 млн пациентов, через инфомат на прием к врачу записались более 17 млн пациентов.
Кроме того, принято решение о масштабировании ряда пилотируемых сервисов ЕМИАС на все медицинские организации города, запущен проект по созданию электронной системы взаимосвязи между амбулаторно-поликлиническим звеном и стационарами.
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