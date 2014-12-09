Драка в поликлинике не связана с очередью к врачу - Печатников

Фото: ТАСС/Евгений Волчков

Драка в поликлинике, после которой умер пенсионер, на связана с очередью к врачу, рассказал M24.ru заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников.

Конфликт между посетителями филиала диагностического центра № 5 произошел 2 декабря. Мужчина и женщина повздорили на бытовой почве у окна регистратуры. В спор вмешался охранник, который вывел шумных посетителей за дверь.

После этого мужчина вернулся в поликлинику и посетил кардиолога. Женщина в это время сходила за своим знакомым, который, дождавшись пенсионера, ударил его, отчего пострадавший упал.

Потерпевшего госпитализировали с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга". Пенсионер умер в больнице спустя шесть дней.

Заммэра отметил, что ни сотрудники больницы, ни сотрудники ЧОПа не имеют никакого отношения к ссоре. "Никто из фигурантов конфликта не был ни медиком, ни сотрудником поликлиники", - сказал он.

Напавший на пенсионера мужчина скрылся, его личность установят правоохранители. Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 175-180; был одет в черную кепку, светлую куртку и светлые брюки.

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту убийства, в распоряжении сотрудников СК есть видеозаписи с камер, установленных в медучреждении. Кроме того, опрашиваются свидетели произошедшего.



Анатолий Федотов, Сергей Блохин