Задержан аферист, обманом похитивший деньги у 85-летней пенсионерки

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На востоке Москвы задержан аферист, обманом похитивший у 85-летней пенсионерки деньги, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевшая обратился в правоохранительные органы в конце ноября. По словам заявителя, ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее внук попал в беду и ему срочно нужна крупная сумма денег.

Доверчивая пенсионерка поверила аферисту, договорилась о встрече и передала незнакомцу 140 тысяч рублей. Однако позднее женщина созвонилась со своим внуком и в ходе разговора поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали подозреваемого 22 января на Камчатской улице. Им оказался ранее судимый 19-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент полицейские установили причастность подозреваемого к двум аналогичным эпизодам на территории Восточного округа столицы.

Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 300 тысяч рублей.