Лжесоцработники задержаны по подозрению в краже у пенсионерки

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичная полиция задержала лжесоцработников по подозрению в хищении ювелирных украшений из квартиры пенсионерки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Подозреваемых задержали на Симферопольском шоссе. Ими оказались трое злоумышленников: 42-летняя женщина и 28-летний мужчина, судимые ранее, и 29-летний молодой человек, не имевший судимости. Один из подозреваемых был водителем.

В полицию обратилась 85-летняя женщина. По ее словам, к ней домой пришли мужчина и женщина под предлогом того, что им нужно провести социологический опрос. В итоге злоумышленники похитили ювелирные украшения на сумму 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество изъято сотрудниками правоохранительных органов.