В САО задержан аферист, обманом похитивший деньги у 70-летней пенсионерки

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На севере Москвы задержан аферист, обманом похитивший у 70-летней пенсионерки деньги, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевшая обратился в правоохранительные органы 29 октября. По словам заявителя, в этот день ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее внук якобы задержан за совершение преступления и для того, чтобы его отпустили, нужно заплатить 500 тысяч рублей.

Испуганная пенсионерка договорилась о встрече и передала незнакомцу необходимые деньги. Однако позднее женщина созвонилась со своим внуком и в ходе разговора поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали подозреваемого 19 января на 2-ом Павелецком проезде. Им оказался ранее судимый 34-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.