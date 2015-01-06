Порядок в рождественские праздники обеспечат почти 7 тысяч правоохранителей

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Общественный порядок в Москве во время народных гуляний 6 и 7 января обеспечат около семи тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и представителей общественных формирований, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Ранее M24.ru сообщало, что безопасность на столичных дорогах в рождественскую ночь обеспечат 249 сотрудников ДПС. Также, в ночь с 6 на 7 января метрополитен будет работать до двух часов ночи.

Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до трех часов ночи, то есть на два часа дольше обычного. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Карта ярмарок "Путешествие в Рождество"

Добавим, что 6 января верующие отмечают Сочельник - канун Рождества. В православной традиции это последний день рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую, на стол выставляют угощение - сочиво - зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами.

Службы пройдут во всех православных храмах. Главное рождественское богослужение начнется в 23 часа.

Ранее сообщалось, что все российские церкви и храмы перед Рождеством проверят на противопожарную безопасность. Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, здания и территории осмотрят перед праздником, а 7 и 8 января инспекторы будут работать в усиленном режиме.