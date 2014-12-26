Снегопад вернется в столицу к вечеру воскресенья

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Снегопад в столицу вернется к вечеру воскресенья, 28 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос". В пятницу и субботу снега не ожидают.

26 декабря температура воздуха будет меняться от 8 до 11 градусов мороза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Несмотря на то, что погода в столичном регионе наладилась, столичное управление ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на личных автомобилях. Общественный транспорт города работает в усиленном режиме. С улиц столицы вывезено более 400 тысяч кубометров снега. На дорогах города сейчас работают 16,5 тысячи единиц техники.

"В Москве задействовано 16,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, в том числе более 4 тысяч самосвалов. Техника за последние сутки четырежды выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворов и тротуаров с последующей их обработкой противогололедными материалами. В уборке столицы задействованы 36 тысяч дворников", - отметил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков.

Кроме того, на особо опасных участках дорог дежурят 40 тягачей, которые оказывают помощь транспорту. Утилизацией снега занимаются 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов.

В департаменте транспорта сообщают, что на дорогах столицы по-прежнему сохраняются затруднения, вызванные вчерашним снегопадом. Сейчас скорость движения снизилась на Волоколамском, Дмитровском и Щелковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и Ленинградском проспекте.

Рязанский и Волгоградский проспект загружены по направлению в область. Проблемы при движении в обе стороны зафиксированы на проспектах Андропова и Вернадского. Наиболее сложная ситуация на Можайском шоссе, Варшавском шоссе и западе внутренней стороны МКАД. Снижены скорости практически на всем протяжении Садового кольца.

Москва под снегом: как город справляется с непогодой

Снежный буран обрушился на столицу 25 декабря. За день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. Загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Городские службы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость на дорогах упала до 50-60 метров.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество автобусов, трамваев было максимально увеличено для того, что компенсировать проблемы с движением.

Столичная госавтоинспекция порекомендовала водителям быть внимательнее на зимней дороге. Инспекторы посоветовали автовладельцам соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резкого торможения. Кроме того, водителям предложили проверить работу тормозов, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

На дорогах в четверг работали 300 эвакуаторов. Они убирали машины, мешающие проезду снегоуборочной техники.

Столичные аэропорты работали по погоде. Несколько рейсов из Внукова отправили в Шереметьево и Домодедово. Только к вечеру аэропорты города вернулись к обычному режиму работы.