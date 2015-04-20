Погода в Москве способствует рассеиванию вредных примесей воздухе – синоптики

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Погодные условия и низкие температуры способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе столицы, сообщает Гидрометцентр России.

До конца рабочей недели погоду продолжат определять циклоны. Москвичей ожидают осадки различной интенсивности. Кроме того, порывистый северный ветер рассеет примеси в приземном слое атмосферы.

Напомним, столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее из-за погоды. Сейчас в городе идет снег.

На мокром асфальте тормозной путь авто увеличивается, а в условиях плохой видимости водителям труднее увидеть помеху на дороге. В связи с этим в полиции просят пропускать пешеходов, а также строго соблюдать правила стоянки на остановках общественного транспорта.

Сейчас погоду в городе формирует циклон, который принесет в столицу осадки и холодный полярный воздух. По словам синоптиков, такая погода – вполне нормальное для апреля явление.

Температура воздуха на 4–5 градусов будет ниже климатической нормы. Столбики термометров ночью покажут ноль градусов, днем воздух прогреется до 3–8 градусов выше нуля.