В ближайшие дни москвичей ожидает прохладная погода

В ближайшие дни в Москве ожидается до плюс 20 градусов

В столице установилась комфортная солнечная погода. Северный ветер не позволит температуре в ближайшие дни подняться выше 20 градусов тепла.

Отметим, что из-за ветра в городе есть различие в температуре воздуха между районами. Так, теплее всего сейчас на юго-востоке – около 23 градусов тепла, а вот на северо-западе термометры показывают не более 18 градусов. Осадков в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов не предвидится. Скорость ветра до 10 метров в секунду.

Несмотря на то, что погода в городе достаточно комфортная и располагает к прогулкам, метеоролог канала "Москва 24" Никита Поповнин советует не проводить слишком много времени на солнце. Воздух в столице может быть и прохладным, но солнечное излучение сейчас достаточно сильное.

"Большая Москва": Погода в Москве

Ранее M24.ru сообщало, что 9 июня в столице будет переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +23 градусов.

Метеоусловия в столичном регионе будут определяться восточным крылом погожего антициклона, который продолжит вытеснять зону пониженного атмосферного давления.

На большей части территории погодные условия будут комфортными, лишь в восточных районах пройдут небольшие дожди.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Давление составит 751 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 35 процентов.

Предстоящей ночью переменная облачность, по прежнему без осадков. В столице столбики термометров покажут 9–11, в центре до 13 выше ноля, в Подмосковье будет лишь 4–9 тепла.

Днем в среду вновь обойдется без осадков. Воздух прогреется до 19 градусов тепла.