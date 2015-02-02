Сурки в Московском зоопарке проспят День Сурка

Фото: moscowzoo.ru

Сурки в Московском зоопарке традиционно не выйдут из своей норы 2 февраля в День сурка, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного зоопарка.

"У нас сурки просыпаются, когда стаивает снег, обычно это происходит в конце зимы, – рассказала представитель зоопарка. - Их выход из норы предвещает наступление весны". По ее словам, нет ничего удивительного в том, что сурки в Москве не просыпаются 2 февраля, когда в США и Канаде отмечается День Сурка, – просто в Средней полосе России весна наступает позже.

Накануне сурок по кличке Фрол из Ленинградского зоопарка вышел из своего домика и пообщался с посетителями, предсказав таким образом приход ранней весны. Впрочем, Фрол – особенный сурок, не впадающий в зимнюю спячку. Отметим, что он сделал предсказание на два дня раньше своих американских "коллег".

День сурка отмечается в мире с 1887 года. Первым зверьком-предсказателем стал сурок Фил, живший на Индюшачьей горке в городке Панксатони в штате Пенсильвания. Есть поверье, что в этот день нужно наблюдать за сурком, выбирающимся из своей норки.

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы. Это означает, что зима скоро закончится, а весна будет ранняя. Если день солнечный, то сурок видит свою тень и прячется обратно в нору. В этом случае зима продлится еще 6 недель.

У жителей Нью-Йорка тоже есть свой официальный сурок-предсказатель. Его зовут Чак, живет он в Статен-Айлендском зоопарке.