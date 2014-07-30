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Ж/Д и вокзалы

30 июля 2014, 14:26

Двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса" изготовят в Белоруссии

поезда двухэтажные составы ж/д и вокзалы Аэроэкспресс

Фото: Пресс-служба Stadler

Двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса" начала производить швейцарская компания Rail Group. По сообщению пресс-службы компании, первые четыре двухъярусных состава будут созданы в Швейцарии, и еще 21 поезд изготовят на новом заводе компании в Белоруссии.

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На заводе Stadler Minsk в белорусском Фаниполе уже завершена сварка четырех первых вагонов двухъярусного поезда. Сейчас состав находится на стадии финальной сборки и покраски. Двухэтажные вагоны для "Аэроэкспресса", изготовленные в Швейцарии, также отправят в Белоруссию, причем их путь будет длинным. Специальные автовозы доставят их в порт Базеля, далее контейнеровозы транспортируют вагоны по Рейну в Роттердам и Засниц, затем их сцепят в поезда, паромом перевезут в Клайпеду. В конце концов двухуровневые составы попадут на белорусский завод Stadler, где специалисты займутся их пусконаладкой перед отправкой в Россию.

Испытания новых составов пройдут на экспериментальном кольце в подмосковной Щербинке. Пассажиры смогут отправиться в аэропорты Москвы на двухэтажных поездах только следующим летом: планируется, что первый состав нового типа введут в эксплуатацию в июне 2015 года.

Как уже сообщало издание М24.ru, Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 25 двухэтажных поездов в мае прошлого года. В новых составах будет всего 118 вагонов, и они смогут доставлять в аэропорты Москвы на 30-40 процентов больше пассажиров, чем нынешние одноэтажные экспрессы.

Повышенное внимание уделили безопасности новых составов: они оборудованы локомотивным объединенным комплексом, который контролирует разрешенную скорость, не позволяет поезду двигаться на запрещающий сигнал, предотвращает несанкционированное движение. Машинист будет получать информацию об обнаруженных неисправностях, а в случае выявления неполадок, способных привести к аварии, поезд автоматически остановится. Пассивная система защиты обеспечит поглощение энергии удара при столкновении. При аварии пассажиров смогут меньше чем за две минуты эвакуировать из любого вагона на нижнем и верхнем уровнях.

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