Двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса" изготовят в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Stadler

Двухэтажные поезда для "Аэроэкспресса" начала производить швейцарская компания Rail Group. По сообщению пресс-службы компании, первые четыре двухъярусных состава будут созданы в Швейцарии, и еще 21 поезд изготовят на новом заводе компании в Белоруссии.

На заводе Stadler Minsk в белорусском Фаниполе уже завершена сварка четырех первых вагонов двухъярусного поезда. Сейчас состав находится на стадии финальной сборки и покраски. Двухэтажные вагоны для "Аэроэкспресса", изготовленные в Швейцарии, также отправят в Белоруссию, причем их путь будет длинным. Специальные автовозы доставят их в порт Базеля, далее контейнеровозы транспортируют вагоны по Рейну в Роттердам и Засниц, затем их сцепят в поезда, паромом перевезут в Клайпеду. В конце концов двухуровневые составы попадут на белорусский завод Stadler, где специалисты займутся их пусконаладкой перед отправкой в Россию.

Испытания новых составов пройдут на экспериментальном кольце в подмосковной Щербинке. Пассажиры смогут отправиться в аэропорты Москвы на двухэтажных поездах только следующим летом: планируется, что первый состав нового типа введут в эксплуатацию в июне 2015 года.



