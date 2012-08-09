ИТАР-ТАСС

Участие в переписи населения станет обязательным для граждан России. Соответствующий проект поправок в закон "О Всероссийской переписи населения" подготовил Росстат.

Нововведение связано как с тем, что довольно много людей отказались участвовать в последней переписи, либо не стали отвечать на ряд вопросов в анкете.

Если первая постсоветская перепись прошла успешно, то перепись 2010 года недосчиталась 3,6 миллиона человек, пишет сегодня "Российская газета". Из них 1 млн человек отказались участвовать в кампании, оставшихся 2,6 млн человек переписчики не смогли застать дома.

Много людей, принявших участие в переписи, отказались отвечать на отдельные вопросы. Чаще всего респонденты не желали говорить о своей национальной принадлежности - более 2 миллионов человек. С учетом тех, кто в переписи не участвовал, получается, что государство не знает национальность 5 миллионов 630 тысяч своих граждан.

Кроме того, еще 922 тысячи человек не захотели назвать родной язык, 867 тысяч - сказать, владеют ли они русским языком. 348 тысяч ничего не сообщили об источниках средств к существованию.

В Росстате полагают, что все эти проблемы сможет изменить обязательность участия в переписи.

Эксперты поддерживают новые поправки, правда, с оговорками. В частности, ряд экспертов считает, что необходимо оставить людям возможность на какие-то вопросы не отвечать, если они не желают. В конце концов, отрицательный ответ – тоже показатель, демонстрирующий недоверие гражданина к государству.

В Росстате планируют также в дальнейшем использовать современные технологии сбора информации от населения, например, Интернет. Но это потребует средств. Так, стоимость переписи 2010 года в России обошлась в 3,7 доллара на человека, в Бразилии - 4,7 доллара, в США - более 45 долларов.