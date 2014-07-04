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Свежая пресса

04 июля 2014, 12:13

Осенью на пяти станциях метро появятся торговые галереи

переходы станции метро торговые галереи свежая пресса

Фото: M24.ru

На пяти станциях метро осенью 2014 года начнется эксперимент по созданию торговых галерей, пишет "Российская газета".

Первые точки откроют в подуличных переходах станций "Новокосино", "Лермонтовский проспект", "Строгино", "Выставочная" и "Деловой центр". Там планируется организовать торговые галереи и магазины мелко- и широкоформатного типа от 15 до 40 квадратных метров.

Ассортимент товара останется прежним: одежда, обувь, цветы, электроника, пресса, сувениры. Добавятся автоматы по продаже напитков и еды, аптеки и мини-кафе, торгующие готовой продукцией.

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После оценки эффективности пилотного проекта власти намерены провести несколько аукционов на право арендовать павильоны. При этом срок аренды составит от трех до пяти лет, право субаренды будет исключено.

Всего планируется обустроить 96 станций и подуличных переходов, на благоустройство этих территорий и на систему навигации власти потратят 3,5 миллиарда рублей.

В подземных переходах столицы откроют мини-магазины

Ранее M24.ru сообщало, что в подземных пешеходных переходах в центре Москвы появится мини-магазины Metro Cash&Carry и X5 Retail Group.

Кроме того, в московском метро могут появиться кафе и рестораны. Администрация подземки совместно с Роспотребнадзором разрабатывает единый подход, который позволит разместить в метрополитене такие торговые объекты.

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