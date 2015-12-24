Педагога по шахматам посадили на 15 лет за педофилию

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Мещанский суд приговорил педагога по шахматам к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении своих учеников, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

49-летний учитель, который работал в одном из столичных домов творчества, также обязан пройти лечение у врача-психиатра.

"В октябре 2014 года Анатолий Шингирей в качестве педагога по шахматам проводил занятия с детьми на дому и, пользуясь отсутствием родителей, совершал в отношении своих малолетних учеников действия сексуального характера. Всего он надругался над двумя девочками и мальчиком", – уточнили в ведомстве.

Также суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального ущерба на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что суд в Москве приговорил 48-летнего Олега Богатырева к 4 годам лишения свободы в колонии строго режима за изнасилование девятилетней девочки.

По версии следствия, Богатырев, находясь на территории торгового комплекса на 14 километре МКАД, совершил в отношении незнакомой девятилетней девочки насильственные действия сексуального характера.

Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, следствие собрало неопровержимые доказательства его вины, говорится в сообщении.

До этого, полиция задержала заместителя директора школы по подозрению в педофилии. 30-летний женатый мужчина по совместительству преподавал информатику. По данным полиции, с потенциальными жертвами он общался на работе.

Регистрируясь под разными именами в соцсетях, злоумышленник переписывался с несовершеннолетними девушками. За деньги он предлагал им раздеться перед веб-камерой или прислать ему откровенные фото.