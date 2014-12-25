Зону платной парковки будут расширять только по инициативе горожан – Собянин

"Интервью": Сергей Собянин подвел итоги года

Расширение зоны платной парковки возможно, но оно будет точечным и проводиться по инициативе горожан, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалам "Москва-24", "Россия-24" и "Россия-1".

"Необходимо взвешивать эти решения с точки зрения экономической и социальной нагрузки. И в первую очередь это должна быть инициатива самих горожан, местных депутатов", – заявил мэр Москвы.

По его словам, после введения платных парковок скорость движения в среднем увеличилась на пять процентов, а в центре – повысилась на 14 процентов.

25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.



"Главная задача при расширении платной парковки – улучшить трафик в городе, улучшить комфортность передвижения в центре столицы", – подчеркнул мэр. Он отметил, что город становится удобнее для пешеходов

Где оформить разрешение на парковку в новой платной зоне, читайте здесь.