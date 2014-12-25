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25 декабря 2014, 12:07

Зону платной парковки будут расширять только по инициативе горожан – Собянин

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Расширение зоны платной парковки возможно, но оно будет точечным и проводиться по инициативе горожан, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалам "Москва-24", "Россия-24" и "Россия-1".

"Необходимо взвешивать эти решения с точки зрения экономической и социальной нагрузки. И в первую очередь это должна быть инициатива самих горожан, местных депутатов", – заявил мэр Москвы.
По его словам, после введения платных парковок скорость движения в среднем увеличилась на пять процентов, а в центре – повысилась на 14 процентов.

25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Список улиц, где парковка станет платной с 25 декабря

"Главная задача при расширении платной парковки – улучшить трафик в городе, улучшить комфортность передвижения в центре столицы", – подчеркнул мэр. Он отметил, что город становится удобнее для пешеходов
Где оформить разрешение на парковку в новой платной зоне, читайте здесь.

Платная парковка в Москве

Парковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом – за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".

Сюжеты: Платные парковки в Москве Мэр о Москве

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